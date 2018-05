Antisemitismus: Die FPÖ und ihr Versuch einer Läuterung

DISTANZIERUNGEN

6. Mai 2018 – Den Tag des Gedenkens auf dem Gelände des KZ Mauthausen nutzte die FPÖ, um sich von einer Zeitschrift zu distanzieren, in der von dort befreite Häftlinge als "Landplage" und "Kriminelle" bezeichnet wurden: Man werde in der rechtsextremen Zeitschrift Aula keine Inserate mehr schalten, erklärte der blaue Klubchef Walter Rosenkranz in der ORF-Sendung Im Zentrum. Nachsatz: Die Bundes-FPÖ habe dort aber ohnehin seit Jahren nicht mehr geworben. Ganz so stimmt das nicht. Im Jahr 2016 hatte das FPÖ-Bildungsinstitut eine Annonce in der Aula geschaltet, danach zumindest einzelne FPÖ-Politiker.

Eigentümer der Zeitschrift sind die Freiheitlichen Akademikerverbände (FAV), in deren Gremien mehrere blaue Spitzenfunktionäre sitzen – unter anderem der Nationalratsabgeordnete Wendelin Mölzer. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky beteuert im Gespräch mit dem STANDARD: "Wir wollen mit der inhaltlichen Entwicklung, die dort eingeschlagen wurde, nichts zu tun haben." Ob die Zeitschrift "rechtsextrem" sei? "Diese Beurteilung überlasse ich anderen."

5. Mai 2018 – Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner reagiert auf das Verbreiten antisemitischer Verschwörungstheorien durch den blauen Klubobmann Johann Gudenus (siehe Einzelfälle): Sie war "unsensibel. Er weiß genau, wie sehr die FPÖ um Aussöhnung mit den Juden und dem Staat Israel bemüht ist", sagte Haimbuchner im Interview mit dem STANDARD. Die klare Haltung Straches gegen Antisemitismus wollten "manche einfach nicht wahrhaben". Haimbuchner sagte aber auch, Gudenus’ Aussage sei "nicht antisemitisch gemeint" gewesen. Nicht so streng mit seinem Parteifreund ist der ehemalige EU-Abgeordnete Andreas Mölzer: Man werde Gudenus "nicht vor ein Parteigericht zerren, weil er einen Milliardenspekulanten für seine Aktivitäten im Zusammenhang mit NGOs kritisiert".

31. Jänner 2018 – Nach dem Rücktritt des niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer im Zuge der Liederbuchaffäre (siehe Einzelfälle) kündigte Strache die Einsetzung einer Historikerkommission an, um "dunkle Flecken" in der Parteigeschichte aufzuarbeiten. Wenig später wurden allerdings Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Kommission laut: Die "Referenzgruppe" für die Aufarbeitung leitet Mölzer, die Gruppe selbst der blaue Ex-Politiker Wilhelm Brauneder. Mölzer bezeichnete die Kommission als ein "taktisches Manöver, um aus den Schlagzeilen zu kommen". Nach einer Zurechtweisung durch Strache relativierte Mölzer die Aussagen. Er betont im Gespräch mit dem STANDARD, dass es kein legitimes Motiv gebe, Antisemitismus zu dulden: "Man will sich distanzieren, weil es unanständig ist. Antisemitismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen, wie wir von den Linken hören." Freilich könne er sich angesichts scharfer Angriffe des Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, vorstellen, "dass beim einen oder anderen Emotionen hochkochen oder Reflexe – auch wenn ich das nicht schön finde".