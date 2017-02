Video | 43 Postings

Seit 1952 gibt es den Burschenschafterball in Wien. Seit 2008 wird wegen der Teilnahme von rechtsextremen Promis heftig protestiert. Freitag war es wieder so weit. Die Polizei zählte 2800 Menschen, die Veranstalter der Demo 4000 – viel weniger als in den Jahren davor