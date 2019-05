Kommt Österreich heute beim Song Contest weiter? Der Ticker zum zweiten Halbfinale

Heute ist es für Pænda so weit, sie singt um den Einzug ins Song-Contest-Finale am Samstag. Die österreichische Teilnehmerin geht als neunter Act auf die Bühne. Mit ihr am Start sind 17 weitere Nationen.

Deren Startreihenfolge lautet: 1. Armenien, 2. Irland, 3. Moldau, 4. Schweiz, 5. Lettland, 6. Rumänien, 7. Dänemark, 8. Schweden, 9. Österreich, 10. Kroatien, 11. Malta, 12. Litauen, 13. Russland, 14. Albanien, 15. Norwegen, 16. Niederlande, 17. Nordmazedonien, 18. Aserbaidschan. Nur zehn von ihnen kommen weiter.

Die Qualifizierten fürs Finale

Im ersten Halbfinale am Dienstag haben sich bereits Australien ("Zero Gravity"), Estland ("Storm"), Griechenland ("Better Love"), Island ("Hatrid mun sigra"), San Marino ("Say Na Na Na"), Serbien ("Kruna"), Slowenien ("Sebi"), Tschechien ("Friend Of A Friend"), Weißrussland ("Like It") und Zypern ("Replay") für die Finalshow qualifiziert.

Dort treffen die insgesamt 20 qualifizierten Länder auf die fünf Großzahler Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien, die jedes Jahr fix im Finale stehen, sowie auf das Gastgeberland Israel. (red, 16.5.2019)

