Spiel um WM-Platz drei live: Belgien vs. England, Sa., 16 Uhr

Bis zum Halbfinale der WM in Russland hatten sowohl Belgien als auch England von dem ganz großen Coup geträumt, mit den Niederlagen gegen Frankreich bzw. Kroatien blieb ihnen die ersehnte Finalteilnahme und damit die Chance auf den Gewinn der heiß begehrten Trophäe jedoch verwehrt.

Der kollektive WM-Rausch ist sowohl in Belgien als auch auf der Insel vorbei. Englands Nationalelf wird ebenso wie die als Mitfavorit hoch gehandelte Goldene Generation Belgiens wieder einmal ohne Titel heimkehren.

Am Samstag (16 Uhr) geht es im Spiel um Platz drei in St. Petersburg zwar um nicht viel mehr als die berühmte goldene Ananas, doch das sollte sich auf die Qualität des Spiels positiv auswirken, zumal sowohl die Roten Teufel als auch die Three Lions befreit aufspielen können und versuchen werden, sich mit einer Show auf hohem Niveau und einem doch verlockenden und prestigeträchtigen Erfolg würdig von der WM-Bühne zu verabschieden.

Duell um Torjäger-Krone

Nebenbei geht es noch um die Torjäger-Krone, die vermutlich an Englands Harry Kane gehen dürfte, der in Russland bislang sechsmal und damit zweimal öfter als der Belgier Romelu Lukaku genetzt hat.

