Johannes Dürr: "Zwei Persönlichkeiten in mir"

Der Skilangläufer hat im Dopingskandal moralisch mehr als fragwürdig gehandelt, nach dem Geständnis weiter gedopt. Nun will er die ganze Wahrheit erzählt haben

Innsbruck/Berlin – In der Heimatgemeinde von Johannes Dürr ist die Enttäuschung über den gefallenen Kronzeugen riesig. Bürgermeister Friedrich Fahrnberger dachte schon darüber nach, Dürrs Bild aus der Heldengalerie am Rathaus von Göstling zu entfernen. "Für uns ist das eigentlich niederschmetternd", sagte das Gemeinde-Oberhaupt dem ORF.

Man hatte wieder auf den Skilangläufer gesetzt. 2014 war Dürr bei Olympia in Sotschi mit Doping aufgeflogen, wurde gesperrt. Doch der Ehrgeizling aus Niederösterreich gab nicht auf, quälte sich in den letzten Monaten zum Comeback, packte zeitgleich im ARD-Film über die Seuche Doping aus und sammelte 38.985 Euro per Crowdfunding-Aktion.

Leistungssportler und Mensch

Doch Dürr führte weiterhin ein Doppelleben, das ihn innerlich zerriss. "Da waren zwei Persönlichkeiten in mir. Nicht schizophren, aber da war der Leistungssportler Johannes und der Mensch Johannes", sagte der 31-Jährige im Interview mit der ARD-Dopingredaktion.

Der "Johannes als Mensch" habe ganz klar gesagt, das "ist ein Blödsinn, ein Scheiß, das darf man nicht machen, davor muss man andere warnen", so Dürr. Auf der anderen Seite sei der Leistungssportler Johannes Dürr gewesen, der gesagt habe: "Das gehört dazu. Wenn du Leistungen bringen willst, dann musst du es machen." Diese zweite Welt, die parallel im Dunklen verlaufe, habe an ihm genagt.

Bis zuletzt betrieb der Whistleblower wieder Blutdoping – sogar mit Hilfe des Erfurter Arztes Mark S., der erst durch Dürrs Aussagen verhaftet werden konnte. Dürr wurde zum Täter, die Staatsanwaltschaft prüft eine Anklage. Das Geld aus dem Crowdfunding-Projekt will Dürr aber nicht für das Eigenblutdoping genutzt haben. Laut Dürr erhielt S. für drei Blutrückführungen im zweiten Halbjahr 2018 keine finanzielle Gegenleistung.

Festnahme als Erleichterung

Dürr war am Dienstag in Innsbruck festgenommen und einen Tag später wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Festnahme sei für ihn eine Erleichterung gewesen, erklärte Dürr, "als ich den Haftbefehl auf dem Tisch liegen sah, war ich tatsächlich froh." Den inneren Konflikt beschrieb er als "ständiges Reißen und Kämpfen darum, das Richtige zu tun. Leider habe ich den Kampf verloren." Er sei aber "ganz sicher nicht Opfer. Ich bin definitiv einfach Täter, von dem System, das mich nicht losgelassen hat." Dürr versicherte, keine weiteren Doping-Geheimnisse zu haben.

Wie viel ist ein Whistleblower wert, der nach Strich und Faden betrügt? Für die Familie alles. Vater Franz Dürr hält weiter zu seinem Sohn. "Er soll hören, dass sein Papa hinter ihm steht, das ist mir wichtig", sagte der einzige Schmied in der 2000-Seelen-Gemeinde Göstling noe.at. Er selbst wäre nie auf den Gedanken gekommen, "dass da etwas nicht in Ordnung ist".

Rat des Vaters ignoriert

Der Vater verriet, dass er in den vergangenen Monaten wenig Kontakt zu seinem Sohn hatte. Am Dienstag, dem Tag der Inhaftierung durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck, habe er dessen Freundin eine SMS geschickt und gedacht, Johannes brauche jetzt Unterstützung. Das Doping sei ihm schon immer ein Greuel gewesen. Vor vielen Jahren, als Johannes gerade mit dem Langlaufen begann, habe er ihm gesagt: "Hanni, bevor du zu dopen beginnst, hörst du besser auf."

Doch "Hanni" hörte nicht auf den Vater und ging beharrlich seinen Weg. Für andere Sportler undenkbar und ärgerlich. Vor allem für die Biathleten, die nach dem Doping-Skandal von Seefeld nun bei ihrer WM im schwedischen Östersund ständig auf das Thema angesprochen werden. "Er ist für mich ganz klar ein Täter", sagte der deutsche Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer der FAZ.

Peiffer widerspricht Dürrs These, dass gute Leistungen im Hochleistungssport nur durch Doping möglich seien. "Ich kann nur für mich sprechen, aber im Biathlon feiern wir Deutsche hier und da ja Erfolge, also ist es möglich", sagte der 31-jährige Deutsche.

Die Ermittler hatten bei Mark S. noch 40 Blutbeutel gefunden, die Spitzenathleten noch zugeordnet werden müssen, die Blutdoping betrieben haben. Nicht wenige rechnen damit, dass auch bei der Biathlon-WM Namen fallen können. (sid, 7.3.2019)