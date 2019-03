Eurofighter-U-Ausschuss: Anzeige Österreichs in den USA im Fokus

Opposition erwartet sich Auskünfte vom beigezogenen Anwalt Stephan Hutter

Wien – Gleich drei Auskunftspersonen werden am Donnerstag im Eurofighter-Untersuchungsausschuss befragt. Hohe Erwartungen hat die Opposition vor allem an den letzten der drei, den Anwalt Stephan Hutter, der für 16 Uhr geladen ist. SPÖ, Neos und Liste Jetzt erhoffen sich von ihm Auskünfte zu jener Anzeige, die die Republik Österreich gegen Airbus in den USA eingebracht hat.

Über die Anzeige, an der Hutter mitgearbeitet haben soll, ist nur wenig bekannt, sie ist auch nicht Teil der U-Ausschuss-Akten. Dass sie eingebracht wurde, hat allerdings Hans Hamberger, Leiter der vom Verteidigungsministerium eingesetzten Task Force Eurofighter, bei seiner Befragung im September 2018 ohne Nennung von Details bestätigt.

Hamberger wird am Donnerstag ab 10 Uhr neuerlich befragt, auf Wunsch der Regierungsfraktionen. Neuerlich geladen ist auch Wolfgang Peschorn, der Präsident der Finanzprokuratur. Auch er kommt (voraussichtlich um 13 Uhr) auf Wunsch von ÖVP und FPÖ. (APA, 7.3.2019)