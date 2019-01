EuGH: Recht auf Karfreitag-Feiertag steht allen Arbeitnehmern zu

Die österreichische Regelung – staatlicher Feiertag nur für evangelische und altkatholische Arbeitnehmer – widerspricht EU-Recht

Die österreichische Regelung, wonach evangelische und altkatholische Arbeitnehmer am Karfreitag einen staatlichen Feiertag haben, andere aber nicht, ist diskriminierend und daher EU-rechtswidrig. Das hat der Europäische Gerichtshof am Dienstag entschieden.

Anders als der Generalanwalt in seiner Stellungnahme verlangt der EU-Gerichtshof allerdings nicht, dass die privilegierte Gruppe den Anspruch auf den Feiertag oder ein Feiertagsentgelt, wenn man dennoch arbeitet, verliert. Im Gegenteil: Nach Rechtsansicht der Richter steht der Karfreitag allen österreichischen Arbeitnehmern zu, wenn sie an diesem Tag nicht arbeiten wollen. Wird dieses Ansuchen abgelehnt, haben sie Anspruch auf Feiertagsentgelt.

Gleichbehandlung wiederherstellen

Das würde bereits für den Karfreitag des Jahres 2019 (19. April) gelten, wenn der österreichische Gesetzgeber nicht bis dahin die Rechtslage ändert, ohne eine neue Diskriminierung zu verursachen.

Der EuGH erklärt dazu in einer Aussendung: "Solange Österreich seine Rechtsvorschriften nicht zur Wiederherstellung der Gleichbehandlung geändert hat, ist ein privater Arbeitgeber, der diesen Rechtsvorschriften unterliegt, verpflichtet, auch seinen anderen Arbeitnehmern das Recht auf einen Feiertag am Karfreitag zu gewähren, sofern diese zuvor mit dem Anliegen an ihn herangetreten sind, an diesem Tag nicht arbeiten zu müssen, und ihnen folglich, wenn er sie abschlägig beschieden hat, das Recht auf ein Zusatzentgelt für die an diesem Tag erbrachte Arbeitsleistung zuzuerkennen."

Diskriminierung aus Gründen der Religion



Geklagt hatte ein Mitarbeiter einer privaten Detektei, der keiner der fraglichen Kirchen angehört. Er argumentierte, dass ihm für die an einem Karfreitag geleistete Arbeit das Feiertagsentgelt in diskriminierender Weise vorenthalten worden sei, und forderte ein solches von seinem Arbeitgeber. Der mit dem betreffenden Rechtsstreit befasste Oberste Gerichtshof in Österreich befragt den Europäischen Gerichtshof in der Folge zur Vereinbarkeit der österreichischen Regelung mit dem unionsrechtlichen Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Religion. (ef, red 22.1.2019)