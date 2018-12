Die besten Spiele 2018 für Smartphone und Tablet

kunabi brother

Wer sagt, dass sich stylisches Design und clevere, komplexe Rätselmechaniken nicht vertragen, hat noch kein Spiel der Euclidean-Reihe gesehen. In denen dreht man kleine Fantasy-Welten so lange wie einen Rubik’s Würfel um alle Achsen, bis sich die Kriegerin unbeschadet an ihr Ziel bewegt hat – und dafür braucht es nicht nur räumliches Denken, sondern auch einiges an Strategie.

Das Gameplay der GO-Reihe (Lara Croft GO, Hitman GO etc.), in der man rundenweise allerlei Hindernisse überwindet, verbindet sich auch in Euclidean Skies mit den räumlichen Puzzles des Klassikers Monument Valley. "Euclidean Skies ist ein höchst gelungenes Puzzlespiel, das mit einem innovativen und fordernden Konzept lockt und das Erlebnis mit gelungenem Design abrundet", so das Fazit des Tests.

Erhältlich für iOS ab 11.0, um 5,49 Euro.