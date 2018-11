Innenressort vergibt Millionenauftrag ohne Ausschreibung

24 Millionen Euro kostet der Ankauf von rund 7000 Sturmgewehren für die Exekutive. Der Auftrag wurde freihändig vergeben. Das Ministerium verweist auf das Bundesvergabegesetz

Wien – Das Innenministerium hat tausende Sturmgewehre ohne Ausschreibung gekauft. Rund 24 Millionen Euro soll demnach die Anschaffung von 6990 Sturmgewehren des Modells AUG A3 für die Exekutive gekostet haben, berichtet die "Kleine Zeitung".

In einer Anfragebeantwortung von Minister Herbert Kickl (FPÖ) an Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper wird der direkte Ankauf beim Waffenhersteller Steyr Mannlicher folgendermaßen erklärt: "Der Auftrag wurde in der Form eines Lieferauftrages im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung vergeben." Dabei wird weiters festgehalten, dass diese Vorgehensweise nach § 29 Abs. 2 des Bundesvergabegesetzes 2006 auch zulässig war.

Die genaueren Anforderungen für die neuen Gewehre seien durch "eine Expertengruppe des Bundesministeriums für Inneres erarbeitet und festgelegt" worden, wird festgehalten. "Um gerade in Zeiten der erhöhten Bedrohungslage möglichst rasch die uneingeschränkte Einsatzbereitschaft mit der neuen Langwaffe herstellen zu können, war es notwendig, eine möglichst hohe Beibehaltung der seit rund 30 Jahren geltenden Waffenstandards zu gewährleisten", wird in der Anfragebeantwortung festgehalten.

Die Polizistinnen und Polizisten müssen im Umgang mit der Waffe geschult werden. Dafür werden bundesweit 660 Einsatztrainer ausgebildet. Bis Ende des kommenden Jahres soll die Beschaffung abgeschlossen sein.