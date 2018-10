Tag der Wiener Schulen: Wie geht es Ihnen bei der Schulwahl?

Am Tag der Wiener Schulen haben Eltern die Möglichkeit, sich den Schulbetrieb genauer anzusehen. Wie hilfreich ist das für Sie bei der Schulsuche, und was ist Ihnen bei einer Schule wichtig?

Die richtige Schule finden ist nicht leicht. Ist man zum ersten Mal in der Situation, eine Schule für das Kind zu suchen, steht man erst einmal vor einigen Fragen. Möchte man eine Ganztagsschule, wie weit soll die Schule maximal entfernt sein, und welches pädagogische Konzept ist das richtige für das Kind?

Atmosphäre der Schulen

Die Wiener Schulen bieten am 10. Oktober einen Tag der offenen Tür, an dem Eltern und Kinder Schulen besuchen können, um so einen Eindruck von der Atmosphäre der jeweiligen Schulen zu gewinnen. Poster "Jellosubmarine" hat die Erfahrung gemacht, dass die präsentierten Konzepte in der Realität oft nicht so umgesetzt werden:

Eltern berichten oft, dass es in der Frage, ob sich ein Kind wohlfühlt und gute Voraussetzungen für den Lernerfolg vorfindet, ohnehin auf die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer ankomme und gar nicht so sehr auf die gesamte Schule. User "alpengekko" hat auch diese Erfahrung gemacht:

Zur Entspannung rät Poster "Jellosubmarine":

Welche Erfahrungen haben Sie bei der Schulwahl gemacht?

Schauen Sie sich Schulen am Tag der Wiener Schulen an? Suchen Sie das Gespräch mit Direktorinnen, Direktoren, Lehrerinnen und Lehrern der Wunschschule? Hat Ihr Kind den Platz in der Wunschschule bekommen? Welche Kriterien sind Ihnen bei der Schulwahl wichtig? Und welche Tipps haben Sie für Eltern, die gerade mit der Schulsuche und Schulwahl beschäftigt sind? (haju, 9.10.2018)