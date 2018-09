Neos ärgern sich bei Kassenreform über "lügende" Regierung

Sozialsprecher Loacker kritisiert unterschiedliche Zahlen zu Einsparungen – Koalitionsparteien weisen Vorwürfe zurück – Kritik auch von ÖGB-Chef

Wien – Die Neos reagieren verärgert auf die unterschiedlichen Zahlen bezüglich der Einsparungen bei der Kassenreform. Sozialsprecher Gerald Loacker wirft der Regierung vor "schamlos zu lügen".

Anlass für die Attacke ist, dass die Regierung bei der Präsentation der Kassenpläne behauptet hatte, bis 2023 eine Milliarde einzusparen. Dem wenig später veröffentlichten Begutachtungsentwurf ist allerdings abzulesen, dass nur rund 350 Millionen eingespart werden, und auch das erst bis 2026. Loackers Schluss: Obwohl Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Sozialministerin Beate Hartinger (ÖVP) die Zahlen gekannt hätten, sei Bevölkerung und Journalisten marketinggerecht eine Milliarde verkauft worden: "Würde ein Mitarbeiter in seiner Firma den Chef so am Schmäh führen, wäre er seinen Job los."

Kritisch steht Loacker auch so manchem Inhalt des Reformpapiers gegenüber, etwa erkennt er geringere Veröffentlichungspflichten. Der Jahresbericht müsse künftig nur noch "auszugsweise" veröffentlicht werden. "Die Machenschaften in der Sozialversicherung sollen wohl noch weiter verdunkelt werden", vermutet Loacker.

FPÖ kritisiert pinke "Kassandra vom Dienst"

Die FPÖ wies die Vorwürfe der Neos bezüglich unterschiedlicher Einsparungszahlen bei der Kassenreform zurück. Klubchef Walter Rosenkranz nannte NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker gegenüber der APA "Kassandra vom Dienst". Dessen Vorhaltungen seien peinlich, weil er nicht zwischen Bundeszuschüssen und Selbstverwaltung unterscheiden könne. Insgesamt werde aber die Milliarde an Einsparungen bis 2023 zusammenkommen, betonte Rosenkranz. Mit diesem Geld werde dann eine Gesundheitsreform finanziert, für die die Arbeiten im Hintergrund schon begonnen worden seien.

Der türkise Koalitionspartner schloss sich umgehend an. ÖVP-Klubobmann August Wöginger schrieb in einer Aussendung: "Von einer im Parlament vertretenen Partei wäre eigentlich zu erwarten, dass sie den Unterschied zwischen Bundesmitteln und der Selbstverwaltung kennt." Jeder Parlamentarier müsse wissen, dass in Begutachtungsentwürfen nur die finanziellen Auswirkungen für Steuerzahler festgehalten werden.

ÖGB-Chef warnt vor Drei-Klassenmedizin

Scharfe Kritik an der geplanten Kassenreform kam auch erneut von ÖGB-Chef Wolfgang Katzian (SPÖ). Katzian sieht eine Drei-Klassen-Medizin festgeschrieben, die auch zu Leistungskürzungen führen werde, sagte er in der ORF-"Pressestunde". Die Reduktion der Beschäftigten (über natürlichen Abgang) sieht der Gewerkschaftschef ebenfalls kritisch, würden dann doch gewisse Prozesse im Gesundheitswesen länger dauern.

orf

Nicht einzusehen ist für Katzian, dass die Position der Arbeitgeber durch die Parität in den Gremien massiv gestärkt wurde. Denn diese würden nicht einmal wie behauptet das selbe bezahlen, müssten doch die Dienstnehmer als Versicherte über Selbstbehalte etc. über die Beiträge hinaus einiges zur Finanzierung der Kassen beisteuern.

Nicht ernst nimmt Katzian die Einsparungszahlen, die von der Regierung genannt wurden, seien diese doch bereits durch die eigenen Angaben des Sozialministeriums im Begutachtungsentwurf widerlegt – für den ÖGB-Chef ein "Häkerl der Sonderklasse". Nun gehe es darum, auch in der Öffentlichkeit die Luftblasen der Regierung zu demaskieren.(APA, 16.9.2018)