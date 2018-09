Die acht besten Spiele für Nintendo Switch

nintendo de

Eine Auflistung der besten Switch-Spiele kommt ohne dem neuen Link-Abenteuer freilich nicht aus. Das Nintendo-Meisterwerk wurde im vergangenen Jahr vielerorts zu einem der besten Spiele gekrönt – absolut zurecht.

"Zelda: Breath of the Wild ist Nintendos Tour de Force der Kreativität, der Erfüllung der sehnlichsten Fan-Wünsche, eine opulente Zurschaustellung der narrativen und entdeckerischen Möglichkeiten und ein Spiel, das die Freiheit und die Befreiung feiert – von den Altlasten, vom großen Vorbild Ocarina of Time und von Zelda, von sich selbst. Zelda lebt", lautete das Fazit im Gamestandard-Test.