Umstrittene BVT-Razzia war laut Oberlandesgericht rechtswidrig

Das Oberlandesgericht Wien gibt einzelnen Beschwerden gegen die umstrittene Hausdurchsuchung recht

Die Hausdurchsuchungen in der Verfassungsschutz-Affäre waren größtenteils rechtswidrig. Das erfuhr der STANDARD von involvierten Anwälten.

Mehrere Betroffene hatten Beschwerde erhoben, diese wurden vom Oberlandesgericht Wien (OLG) geprüft. Und nun liegt die Entscheidung vor: Den Beschwerden wird stattgegeben, lediglich in Bezug auf einen Beschuldigten wurde die gerichtliche Bewilligung der Hausdurchsuchung als rechtmäßig erachtet, wie nun auch aus einer Aussendung des OLG hervorgeht. Bei den Razzien im Büro des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und in den Privatwohnungen der übrigen drei Beschwerdeführer geht das OLG davon aus, dass die gerichtliche Anordnung rechtswidrig war.

"Nicht beweisrelevant"

Wörtlich heißt es in der Erklärung des OLG, dass die Richter in Bezug auf drei Privatwohnungen "keine gegründete Wahrscheinlichkeit" sahen, "dass sich an den Wohnorten beweisrelevante Gegenstände befanden". Im vierten Fall könne man hingegen davon ausgehen, dass die Verdachtslage für eine Razzia ausreichte, weil es Indizien gab, dass der Betroffene dort rechtswidrig gespeicherte Daten aufbewahre. In der BVT-Zentrale sei die Hausdurchsuchung jedenfalls "unverhältnismäßig" gewesen.

Was die Razzia im BVT-Büro betrifft, sind die Aussagen des Gerichts eindeutig: Die Ermittler hätten sich die benötigten Unterlagen auf einem anderen Weg, und zwar via Amtshilfe, besorgen müssen. Sie hätten also im Innenministerium, dem das BVT untersteht, um Herausgabe der Unterlagen ersuchen müssen. Das sei nicht passiert. Ein Verstoß gegen die Verpflichtung zur Amtshilfe sei disziplinarrechtlich zu bekämpfen, heißt es.

Rund um die Razzia sind noch weitere Beschwerden von Beschuldigten anhängig. Diese sind aber beim Landesgericht Wien anhängig, die Entscheidungen darüber stehen noch aus.

Staatsanwälte: "Entscheidung ist zu akzeptieren"

In der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), die die Ermittlungen leitet, heißt es, die Entscheidung des OLG sei "zu akzeptieren". Man werde nun prüfen müssen, "wie mit den Ergebnissen der Ermittlungen umzugehen ist, die auf Basis der Erkenntnisse aus den Durchsuchungen gewonnen wurden", erklärt ein Sprecher via Aussendung.

Das Ermittlungsverfahren werde derzeit gegen acht Beschuldigte geführt, heißt es. Es gehe um den Verdacht des Amtsmissbrauchs "sowie unterschiedlicher Korruptionsdelikte". Inzwischen seien rund 50 Einvernehmungen von Beschuldigten und von Zeugen durchgeführt worden. Gegen einzelne Beschuldigte habe sich der Anfangsverdacht "deutlich manifestiert", sagt die Sprecherin.

Was den Anfangsverdacht betrifft, hat das Oberlandesgericht übrigens keine Einwände geäußert: Ein solcher sei gegeben, heißt es. Dass Ermittlungsschritte gesetzt wurden, war also rechtmäßig – allein die Hausdurchsuchungen seien unverhältnismäßig gewesen. Und auch hier hatte das OLG nicht die Arbeit der WKStA zu beurteilen, sondern allein die gerichtliche Bewilligung der Razzia. Für alle Personen gilt die Unschuldsvermutung. (fsc, gra, sterk, 28.8.2018)