Abschiebung in Steyr sorgt für Proteste bei Schule für Pflegeberufe

21-jährige, laut Schulleiterin "ausgezeichnete" Schülerin aus Somalia wurde direkt vom Praktikum im Altenheim von Polizei abgeholt

Steyr – Aufregung herrscht seit Mittwoch in der Schule für Sozialberufe in Steyr. Eine 21-jährige aus Somalia stammende Schülerin wurde direkt aus dem Altenheim, wo sie gerade ihr Praktikum absolvierte, von der Polizei abgeholt, nach Wien gebracht und – so erfuhren es die fassungslosen Mitschülerinnen am Donnerstag – nach Belgien abgeschoben.

"Sie war eine ausgezeichnete Schülerin, beherrschte Hochdeutsch bereits fließend, obwohl sie erst ein paar Jahre in Österreich war", erzählt Schulleiterin Helga Bito dem STANDARD. Gerade in diesem Bereich leide man in Österreich unter "massivem Personalengpass", kritisiert Bito. "So eine anständige, höfliche, einfühlsame Person" brauche man für die Arbeit mit alten Menschen, so Bito, die selten Schüler mit Migrationshintergrund habe. Die Schule will öffentlich gegen die Abschiebung protestieren. (cms, 22.6.2018)