Gerüchte über Gipfel zwischen Trump und Putin in Wien

Russlands Präsident Wladimir Putin bat bei seinem Wien-Besuch offenbar um die Organisation eines Treffens im Sommer. Vorerst gibt es keinen Kommentar aus dem Bundeskanzleramt dazu

Moskau – Die Regierungen in Moskau und Washington erwägen einem Medienbericht zufolge ein Treffen ihrer Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump. "Wir denken über den Präsidenten-Gipfel nach, und in Gesprächen mit amerikanischen Partnern kommt diese Frage auf. Aber es gibt noch keine Übereinkunft", zitierte die Nachrichtenagentur RIA am Freitag Diplomatenkreise.

Das "Wall Street Journal" berichtete über Wien als möglichen Gipfelort: Putin habe Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) demnach bei seinem Besuch am Dienstag um die Organisation eines Gipfels im Sommer in Österreich gebeten. Putin schlug offenbar vor, mit Trump bereits im Juli zusammenzutreffen, wenn er bereits für einen Nato-Gipfel und einen Großbritannien-Besuch in Europa ist.

Keine Bestätigung aus dem BKA

"Die Österreicher haben ihren Willen zum Ausdruck gebracht, ein Treffen zwischen Präsident Trump und Präsident Putin auszurichten", zitierte die Zeitung einen Beamten des Nationalen Sicherheitsrates der USA. Das Weiße Haus prüfe das Angebot derzeit, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen "europäischen Diplomaten". Vonseiten des Bundeskanzleramts wurden die Angaben auf STANDARD-Anfrage vorerst nicht bestätigt.

Seit dem Amtsantritt Trumps Anfang 2017 hat es kein eigenes, bilaterales Treffen zwischen Trump und Putin gegeben. Die beiden Staatschefs sprachen lediglich beim G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 länger direkt miteinander. Auf dem Gipfel Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Vietnam im November des Vorjahres schüttelten sie einander die Hände. Ein ausführliches Gespräch wurde damals vom Weißen Haus unter Verweis auf Terminprobleme abgesagt. (Reuters, APA, red, 8.6.2018)