Pensionistenverband: Blecha geht, Kostelka kommt

Der langjährige Präsident Karl Blecha übergibt nach 19 Jahren an Peter Kostelka

Wien – Der SPÖ-Pensionistenverband (PVÖ) hat am Montag seinen langjährigen Präsidenten Karl Blecha feierlich verabschiedet. "Ich scheide mit sehr viel Wehmut heute aus dieser Funktion", sagte Blecha in seiner Abschiedsrede beim PVÖ-Verbandstag in Wien. Vor der Wahl von Blechas Nachfolger Peter Kostelka am Nachmittag würdigte auch SP-Vorsitzender Christian Kern den scheidenden Präsidenten: "Danke, lieber Charly".

Blecha, der am Montag auch seinen 85. Geburtstag feierte, war erstmals am 17. März 1999 als PVÖ-Präsident gewählt worden. Nach mehr als 19 Jahren kandidiert er nun nicht mehr für eine weitere vierjährige Amtsperiode. Er gehe deshalb mit "viel Wehmut", weil die fast zwei Jahrzehnte "neben den Jahren mit Bruno Kreisky die schönste politische Zeit war, die ich in meinem Leben gefunden habe", so der Ex-Minister vor den mehr als 350 Delegierten. "Und ihr wart es, die diese Zeit so schön werden haben lassen", streute er den Mitgliedern Rosen.

Besonders stolz zeigte sich Blecha darüber, dass der Pensionistenverband als Interessensvertretung mittlerweile eine Position erreicht habe, die es ermögliche, auf politischer Ebene "auf Augenhöhe" verhandeln zu können. So verwies er beispielsweise darauf, dass auf Druck der Seniorenvertreter die jährliche Pensionsanpassung gesetzlich festgeschrieben wurde. Als jüngsten Erfolg strich er die Abschaffung des Pflegeregresses hervor – ein Punkt, der nur durch den Druck von SP-Chef Kern durchgesetzt habe werden können, wie Blecha meinte.

Für Pflege aus Steuergeld

In diesem Bereich pochte Blecha am Montag auf weitere Schritte, etwa einer gänzlichen Abschaffung des Ehegattenregresses. Außerdem müssten österreichweit einheitliche Pflege-Standards eingeführt werden. Einer – vor allem von ÖVP und FPÖ immer wieder ins Auge gefassten – Finanzierung über eine Pflegeversicherung erteilte Blecha eine Absage: Der Pflegebereich müsse aus Steuermitteln finanziert werden.

Schlussendlich äußerte er noch einen Wunsch für die Zukunft: Der PVÖ müsse weiterhin um Mitglieder werben, auch wenn der Pensionistenverband – gemessen an der Bevölkerungszahl – die stärkste Seniorenvertretung Europas sei, wie er zum Abschluss seiner Rede anmerkte.

Kern erklärte, es sei ihm "Ehre und Auszeichnung", an diesem Tag vor den PVÖ-Delegierten sprechen zu dürfen. "Du bist für uns Jüngere in der Tat ein großes Vorbild", sagte er in Richtung Blecha. Ex-Bundespräsident Heinz Fischer habe Blecha einst "Homo Politicus" genannt – Blecha sei also "ein politisches Urviech, wenn ich das übersetzen darf", so der SP-Chef. "Wir stehen auf deinen Schultern, auf den Schultern eines wahrhaften Riesen, du bist und bleibst ein großes Vorbild für uns", sagte Kern.

Höchsterfreut zeigte sich Kern über den designierten Blecha-Nachfolger Kostelka. Es sei heute "ein wirklich erfreulicher Tag". Kostelka gilt als politischer Ziehvater des heutigen SP-Chefs – Kern diente dem ehemaligen SP-Klubobmann in jungen Jahren als dessen Pressesprecher. "Der Umstand, dass ich heute hier stehen darf, hat auch sehr viel mit dir zu tun", sagte Kern in Richtung des künftigen SP-Pensionistenchefs.

Kostelka gewählt

Peter Kostelka erhielt beim PVÖ-Verbandstag 98,5 Prozent der Delegiertenstimmen. "Es ist eine sehr, sehr große Ehre", sagte Kostelka nach seiner Wahl. Seinem Vorgänger Karl Blecha verlieh er noch während seiner Dankesrede die Ehrenpräsidentschaft.

Der Pensionistenverband sei "die wichtigste Organisation in Europa zur Vertretung unserer Generation", sagte Kostelka in seiner Rede nach der geheim abgehaltenen Wahl. "Deren Präsident zu werden ist allemal die wichtigste Aufgabe, die es in dieser Republik gibt", so der 71-jährige ehemalige Volksanwalt. "Wir sollten vor allem Anwalt sein" – und jenen eine Stimme verleihen, "die sich nicht Gehör verschaffen können."

Als eines seiner wichtigsten Anliegen nannte Kostelka die Bekämpfung der Altersarmut. Es gehe nicht nur darum, an dieser Diskussion teilzunehmen, "sondern als größte und stärkste Organisation haben wir den Anspruch, die treibende Kraft in der Diskussion zu sein". Als wesentliche weitere Betätigungsfelder nannte Kostelka die Themen Gesundheit und Pflege sowie Sicherheit. Und letztlich sei es auch eine wichtiger Aufgabe der SP-Pensionistenorganisation, der Alterseinsamkeit entgegenzuwirken.