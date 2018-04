"Hearthstone": Erweiterung bringt bisher "verrückteste" Karte, die Macher beunruhigt

The Witchwood bringt "The Shudderwock", die Partie komplett drehen kann

Für Blizzards kompetitives Online-Kartenspiel "Hearthstone" kommt am 12. April die Erweiterung The Witchwood. Wie Kotaku berichtet, ist Ben Brode, der zuständige Game Director, angesichts einer Karte "extrem angespannt". Konkret soll es sich bei "The Shudderwock" um die "verrückteste Karte handeln", die das "Hearthstone"-Team je entworfen hat. Auch die "meistkomplizierteste", wie Brode hinweist.

hearthstone Alle Karten von "The Witchwood" vorgestellt.

"Was haben wir getan?"

Wenn "The Shudderwock" nämlich ausgespielt wird, werden die Effekte von sämtlichen bisherigen Karten getriggert und auf zufällige Ziele ausgespielt. Neun Mana kostet die Karte und bringt sechs Angriffs- und Verteidigungspunkte. Bei bisherigen Tests soll "The Shudderwock" jede Partie ordentlich neugemischt haben. Brode selbst war bereits Zuschauer bei mehreren Auseinandersetzungen mit der Karte und dachte bereits öfters: "Was haben wir getan?".

Feedback erwartet

Inwiefern Profis "The Shudderwock" in ihr Spiel miteinbeziehen werden, wird sich weisen. Die Karte "Yogg-Saron" hatte zuvor bereits im kompetitiven Gaming für Aufregung gesorgt, weil diese derart zufällige Effekte in ein Spiel bringt. Blizzard hört aber auf Feedback und arbeitet dieses auch in ihrer Arbeit ein. "Ich bin im offiziellen 'Hearthstone'-Subreddit und auf Twitter sehr aktiv, dort können mir Spieler ihre Meinungen zu unserer Arbeit kundtun", sagt Brode. (red, 10.04.2018)