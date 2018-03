Karrierefalle oder Familienglück? Was für und gegen Teilzeitarbeit spricht

Für

Es gibt Wichtigeres im Leben als die Arbeit: Wer seine Kinder unter der Woche nicht nur in der Früh und am Abend sehen will, ist mit Teilzeit gut bedient. Lücken im Kinderbetreuungsangebot, wie es sie hierzulande noch vielfach gibt, lassen sich überbrücken – und so hoch ist der Standard in manchen Krippen, Kindergärten und Horten dann auch nicht, dass der Nachwuchs dort jeden Tag bis zum Einbruch der Dunkelheit darben muss.

Außerdem: Ein bissl Egoismus darf schon sein. Wann sonst haben Mütter und Väter Zeit für sich, wenn nicht an einem freien Wochentag, an dem die Sprösslinge in Kindergarten oder Schule sind? Auch Menschen ohne Kindern tut ein partieller Ausbruch aus dem Hamsterrad gut, zumal der Stress in der Arbeitswelt steigt. Eine ausgeglichene Work-Life-Balance ist viel wert.

Von wegen Falle: Werden bei den Männern tatsächlich tendenziell Vollzeit- durch Teilzeitjobs verdrängt, so ist der Boom bei den Frauen vielmehr damit zu erklären, dass neue Stellen entstanden sind. Für die meisten weiblichen Betroffenen bedeutet diese Entwicklung also keinen Abstieg – sie haben vor dem Teilzeitjob gar nicht gearbeitet. Ebenso wenig kann davon die Rede sein, dass all diese Frauen nur deshalb in begrenztem Ausmaß arbeiten, weil keine Vollzeitposten angeboten werden. Zweifellos habe das Angebot der Teilzeit vielen Frauen überhaupt erst ermöglicht, in die Erwerbstätigkeit einzusteigen, sagt Ulrike Huemer vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo): Wer etwas älter und gesundheitlich angeschlagen sei oder Kinder habe, schaffe den Fulltimejob eben nicht.

Laut einer Wifo-Studie geben lediglich 11,4 Prozent der Teilzeitlerinnen als Grund an, dass sie keinen Vollzeitjob finden – kein Hinweis auf weitverbreiteten Zwang. Eine Untersuchung des Linzer Instituts für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich kommt beim geringen Sample von 364 Befragten diesbezüglich zwar auf 29 Prozent, doch von einer Mehrheit ist auch da keine Rede. Satte 80 Prozent sind demnach mit ihrer Arbeitszeit zufrieden. Eine von der ÖVP beauftragte OGM-Umfrage kam gar zum Schluss: 96 Prozent der weiblichen Teilzeitbeschäftigten sind solche aus eigenem Wunsch.

Ja, der Freiraum ist mit finanziellen Einbußen erkauft (siehe Gegenargumente rechts), doch Teilzeit muss ja nicht für immer sein. Wer diese etwa für Weiterbildung nutzt, investiert in späteren beruflichen Erfolg. Genaue Rechner werden überdies draufkommen, dass dann mehr Netto vom Brutto bleibt, zumal die Lohnsteuer bei niedrigem Einkommen weniger hart oder gar nicht zuschlägt. Dass eine Teilzeitstunde, wie schon behauptet wurde, per se schlechter bezahlt wird, hat eine Wifo-Studie widerlegt.

Außerdem könne kluge Politik die Folgen abfedern, sagt die ÖVP-Frauenchefin Dorothea Schittenhelm, möglich sei das etwa mit einem "Pensionssplitting": Der erwerbstätige Elternteil würde dann für die geleisteten Jahre der Kindererziehung einen Teil seiner Pensionskontogutschrift an den Erziehenden übertragen.

Und wenn da wer mit feministischen Bedenken kommt: Obwohl es erst von der ersten schwarz-blauen Regierung im Jahr 2004 umgesetzt wurde, war das Recht auf Teilzeit für Eltern ursprünglich eine Forderung ausgewiesener Frauenpolitikerinnen. Mutter der Idee ist die heutige Seniorenbundchefin Ingrid Korosec (ÖVP), später entdeckten die Sozialdemokraten das Thema für sich – allen voran die rote Frauenrechtspionierin Johanna Dohnal, die für eine "verkürzte Arbeitszeit mit Rückkehr-Garantie" in den Vollerwerb für Eltern kämpfte.