Grüße aus Trumps USA

Auf die "checks and balances" von Kongress und Höchstgericht wird man also zunächst einmal nicht setzen können. Welche Strategien des Widerstands haben die Gegner von Rassismus, Autoritarismus und Umverteilung nach oben dann?

Gegen den Widerstand von Kongress und Höchstgericht kann der US-Präsident nur wenig erreichen, wie Barack Obama schmerzlich erfahren musste. Allerdings sind der Kongress und bald das Höchstgericht republikanisch dominiert. Anfänglich gab es die Hoffnung, die republikanischen Abgeordneten in Repräsentantenhaus und Senat würden Trumps Plänen mit Ablehnung begegnen und so Schlimmeres verhindern. Schließlich scheint sein Auftreten republikanischen Grundüberzeugungen entgegenzustehen: Er ist gegen Freihandel, beschimpft Kriegsveteranen, tritt gegen Religionsfreiheit auf. Diese Hoffnung scheint sich nicht zu bewahrheiten; die republikanische Partei steht nahezu geschlossen hinter Trump, und wird ihm wohl erlauben seine Vorhaben ungehindert zu verwirklichen.

Und da ist schließlich offener Fremdenhass, ob gegen Menschen aus Mexiko, aus muslimischen Ländern, oder aus China. "Make America great again" heißt die Rückkehr in ein fiktives Idyll der 50er Jahre als die USA noch weiß dominiert waren.

Da ist zum zweiten die Annahme, dass die Welt aus Nullsummenspielen besteht – was eine Seite gewinnt, verliert die andere. Trump spricht gerne von seinem Geschick gute Deals auszuhandeln, bei denen es letztlich darum geht der anderen Seite möglichst viel Geld abzuknöpfen. Diese Sicht wird auf alle wirtschaftlichen Belange umgelegt, insbesondere auf Migrationspolitik und Außenhandel – was für andere gut ist, muss für die USA schlecht sein, da Jobs "gestohlen" werden durch Migranten und andere Länder. Trumps Slogan "America first" heißt deswegen vor allem einmal, die Grenzen dicht zu machen, und internationale Verpflichtungen aufzukündigen.

Da ist zum einen die vermeintliche Rebellion gegen das "Establishment" – die Parteien, Technokraten, Journalisten, Professoren, et cetera. Diese Gruppen, geeint durch höhere Bildungsabschlüsse, einen kosmopolitischen Lebensstil und eine mehrheitlich linksliberale Weltsicht werden als Teil einer herrschenden Klasse gesehen, die es zu entmachten gilt. In dieser Rebellion gegen eine kulturell dominante Schicht wird es nicht als Widerspruch gesehen, dass Trumps Kabinett aus lauter Multimilliardären, Bankern und Ölmanagern besteht.

An den Universitäten der USA herrscht Panikmodus. Seit der Machtübergabe im Weißen Haus macht sich Donald Trumps Team im Eiltempo daran, seine Ankündigungen aus dem Wahlkampf umzusetzen. Insbesondere die plötzlichen Einreiseverbote für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern haben die sehr internationalen Universitäten direkt getroffen. Und sie haben zu Massenprotesten geführt, bei denen selbst republikanisch wählende Professoren mit Transparenten auf die Straße gingen. Widerstand formiert sich also, aber kann er Erfolg haben? Welche Ziele und welche Handlungsspielräume hat Trump, und welche seine Gegner?

Maximilian Kasy ist Assistenzprofessor am Department of Economics der Harvard University und assoziierter Assistenzprofessor am IHS Wien. Er studierte Volkswirtschaft und Mathematik in Wien und hat den Ph.D an der UC Berkeley absolviert. scholar.harvard.edu/kasy

