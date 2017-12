Dortmund vs. Bremen, Sa.,15.30 Uhr

Die Borussia liegt nach 14 Spieltagen nur an sechster Stelle, hat bereits zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayern München (32). Bremen ist mit elf Punkten Vorletzter, befindet sich aber nur einen Zähler hinter dem Relegationsrang, den der SC Freiburg einnimmt.

Während die Werderaner in der vergangenen Runde einen 1:0-Heimsieg gegen Stuttgart feiern konnten, kam Dortmund bei Leverkusen erneut nicht über ein Remis (1:1) hinaus. Der BVB musste sich davor nach 4:0-Führung mit einem 4:4 gegen Schalke begnügen, verlor in Stuttgart 1:2, gegen Bayern 1:3, in Hannover 2:4, remisierte in Frankfurt (2:2), unterlag 2:3 gegen Leipzig und hat seit Ende September (2:1 in Augsburg) kein Liga-Spiel mehr gewonnen.