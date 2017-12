2:2! Guirassy gleicht für Köln gegen Schalke aus

Beim 1. FC Köln ist Feuer am Dach. Die Geißböcke befinden sich auch nach 13 Runden noch ohne Sieg am Tabellenende, haben bisher lediglich zwei Punkte gesammelt. Werder Bremen liegt als Vorletzter schon sechs Zähler vor der Stöger-Elf. Für den Wiener dürfte das Spiel Schicksalscharakter haben, eine weitere Niederlage wird er sich kaum mehr erlauben können.

Ganz anders sieht es bei den Gelsenkirchnern aus, Königsblau liegt mit 24 Punkten hinter Bayern München (29) und RB Leipzig (26) auf Platz drei, erreichte zuletzt in Dortmund nach 0:4-Rückstand noch ein Remis, gewann an den Spieltagen davor 2:0 gegen den Hamburger SV und 1:0 in Freiburg.