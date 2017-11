Diskussion mit Hans Rauscher: Was ist heute links?

In dem Essay "Was ist heute links?" beschreibt Hans Rauscher, was linke politische Bewegungen einst so stark gemacht hat, warum sie sich heute europaweit in einer Krise befinden und wie Nationalpopulisten davon profitieren.

In Europa werden rechtspopulistische Bewegungen zu "Champions der Arbeiterklasse". Wie kann die (liberale) Linke heute mit (muslimischer) Zuwanderung, dem Zug zur illiberalen Demokratie und der Gefährdung der Arbeitsplätze durch Digitalisierung umgehen?

Hans Rauscher wird am Donnerstag, 30. November ab der Mittagszeit darüber mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, diskutieren. Posten Sie am Donnerstag Ihre Einschätzungen und Fragen zum Thema "Was ist heute links?" hier und diskutieren Sie mit anderen Mitgliedern der Community. Hans Rauscher wird über den Nachmittag hinweg immer wieder auf einzelne Wortmeldungen eingehen. Ein Auszug der Debatte wird in der kommenden Wochenendausgabe des STANDARD veröffentlicht.

Sie sind herzlich eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen!