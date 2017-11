Spanien mit dem frühen Führungstor gegen Österreich

Das erste von zwei Spitzenspielen um den Gruppensieg und damit um das direkte WM-Ticket steht an. "Ich freue mich schon richtig auf das Spiel", sagt Laura Feiersinger. Die Flügelspielerin, eine der besten ÖFB-Akteurinnen bei der EM, dürfte heute wieder zum Einsatz kommen. Beim 2:0 gegen Israel am Donnerstag in der Südstadt (Bild) musste sie wegen einer Oberschenkelzerrung zuschauen. Feiersinger: "Ich glaube, dass die Spanierinnen noch ein bisschen sauer sind. Die wollen sicher Revanche." Beide Teams sind in der Gruppe 7 nach zwei Matches noch ohne Punkteverlust.