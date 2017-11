Derby: Dortmund vs. Schalke 4:1

Keine einfache Situation für den kriselnden BVB, der seit dem 2:1 Ende September in Augsburg kein Spiel mehr in der deutschen Bundesliga gewinnen konnte und nun am 13. Spieltag just Besuch von den auf Platz zwei liegenden Schalkern bekommt. Königsblau ist seit sechs Partien ungeschlagen, hat sich mit einem 2:0-Erfolg gegen den Hamburger SV in der letzten Runde auf Platz zwei geschoben.

Bei den Dortmundern hingegen schrillen die Alarmglocken. Einem 2:3 zuhause gegen Leipzig, einem 2:2 in Frankfurt, einer 2:4-Niederlage bei Hannover 96 und einem 1:3 daheim gegen Bayern, folgte letzten Freitag ein 1:2 beim VfB Stuttgart.

Die Dortmunder liegen mit 20 Zählern bereits neun Punkte hinter Tabellenführer Bayern München auf Platz fünf, aber Dank gutem Saisonstart nur drei Zähler hinter Schalke.