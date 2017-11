Nach Abbruch der Sondierungsverhandlungen: Parteien beraten über weiteres Vorgehen

Nach wochenlangen Verhandlungen haben die deutschen Liberalen kurz vor Mitternacht die Jamaika-Sondierungen abgebrochen und damit eine politische Krise in Deutschland ausgelöst. CDU, CSU, FDP und Grüne hatten am Sonntag noch einen letzten Versuch unternommen, sich auf die Grundzüge eines gemeinsamen Regierungspapiers zu einigen. Ohne Erfolg. Nun stellt sich die Frage: Wie geht es weiter?

Am Montag beraten nun die Parteien über ihr weiteres Vorgehen. DER STANDARD wird Sie in diesem Liveticker über die Ereignisse in Berlin auf dem Laufenden halten. (red, 20.11.2017)