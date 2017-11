Dortmund vs. Bayern 18.30 Uhr

Zehn Spieltage in der deutschen Bundesliga sind bereits absolviert, und die Bayern haben sich in der letzten Runde mit einem 2:0-Heimsieg gegen RB Leipzig an den Schwarz-Gelben (2:4 bei Hannover) vorbei auf Platz eins geschwungen. Sie führen die Tabelle mit 23 Punkten vor Dortmund (20) an. Die Hasenhüttl-Elf liegt nur einen Punkt dahinter auf Rang drei, gefolgt von Hannover 96 (18), Schalke und Mönchengladbach (beide 17).