Van der Bellen will inhaltliche Ziele der nächsten Regierung prüfen

Wien – Auch am Dienstag beraten die Parteigremien über die Auswirkungen der Nationalratswahl vom Sonntag. Die Grünen werden am Abend mitteilen, wie es nach ihrem wahrscheinlichen Ausscheiden aus dem Nationalrats weitergeht, eine nichtöffentliche Gremiensitzung beginnt um 13 Uhr. Die FPÖ tagt seit dem Vormittag, die ÖVP kommt am Abend zu Beratungen zusammen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat angekündigt, die inhaltlichen Ziele der nächsten Regierung "sehr genau prüfen" zu wollen. "Die europäischen Grundwerte müssen der Kompass für die Zukunft Österreichs bleiben", sagte Van der Bellen in der Hofburg. Dort hatte die aktuelle Bundesregierung am Montag ihren Rücktritt, die sogenannte Demissionierung, angeboten.

Van der Bellen nahm dieses Angebot an und beauftragte den Konventionen entsprechend die Regierung mit der Weiterführung der Geschäfte bis zur Bildung einer neuen Regierung.

DER STANDARD hält Sie auch heute mit einem Liveticker auf dem Laufenden. (red, 17.10.2017)