Der Tag nach der Nationalratswahl: Mehr als 750.000 Wahlkarten-Stimmen fehlen noch

Sebastian Kurz hat mit seiner ÖVP den ersten Platz sicher erreicht. Die SPÖ kommt wahrscheinlich auf Platz 2. Die FPÖ gesellt sich knapp dahinter auf dem dritten Platz als Kanzlermacher dazu. Die Grünen müssen auf Wahlkarten hoffen, damit sie überhaupt wieder in den Nationalrat einziehen, laut Hochrechnungen sind ihre Chancen aber gering. Peter Pilz scheint relativ sicher in den Nationalrat einzuziehen, ganz fix ist aber auch das erst am Donnerstag. Den Neos ist ihr Platz im Parlament sicher.

Das ist die Ausgangslage an diesem Montag nach der Wahl. Ein endgültiges offizielles Nationalratswahlergebnis gibt es zwar erst am Donnerstag nach der Auszählung der Wahlkarten. Doch bis dahin wird sich wohl noch einiges tun. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, begleitet DER STANDARD Sie auch am Montag per Liveticker durch den Tag. (red, 16.10.2017)