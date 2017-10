Spannung in Katalonien: Unabhängigkeit oder Kompromiss

Trotz einer Massendemonstration in Barcelona gegen die Abspaltung Kataloniens von Spanien am Wochenende hat der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont seine Pläne für die Unabhängigkeit der Region bekräftigt.

Bei seiner Rede im Regionalparlament in Barcelona am Dienstag um 18 Uhr könnte der Separatist nach dem Referendum vom 1. Oktober, bei dem trotz massiver Polizeigewalt mehr als 40 Prozent der Wahlberechtigten abstimmen konnten, die Unabhängigkeit der wohlhabenden Region im Norden Spaniens erklären. Die Madrider Zentralregierung hat eindringlich vor einem solchen Schritt gewarnt. Die Folgen, so viel steht fest, wären schwer abschätzbar.

