Ticker: Pink vs. Grün mit Strolz und Lunacek

Kein Joker kommt zum Einsatz, zur ORF-Konfrontation "Die Grünen – Neos" heute Abend treten Grünen-Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek und Neos-Chef Matthias Strolz selbst an. Sie begegnen einander in dieser Form übrigens nicht zum ersten Mal: Erst am Montag waren beide im Puls-4-Duell (siehe Foto) zu Gast.

Beginn für die bereits sechste Eins-zu-eins-Begegnung im ORF ist wie immer um 20.15 Uhr (ORF2), Moderator ist Tarek Leitner.

DER STANDARD wird für Sie das Geschehen mit einem Liveticker begleiten. Begleiten Sie uns!

Zehn Tage vor der Wahl haben die Kandidaten – und die Zuschauerinnen und Zuschauer – in diesem Wahlkampf schon viele verschiedene TV-Formate auf ATV, Puls 4 und im ORF hinter sich gebracht.

Allein der ORF hat bis jetzt fünf "Sommergespräche" mit den Chefs der Parlamentsparteien, fünfmal "Nationalraten – Die politische Quiz-Talk-Show", drei "Pressestunden" (zwei mit Christian Kern und Sebastian Kurz folgen noch am Sonntag, 8. Oktober), eine "Pressestunde" mit den nicht im Nationalrat vertretenen wahlwerbenden Gruppen, mehrere "Im Zentrum"- und "Report"-Sendungen gebracht. Außerdem gibt es insgesamt noch elf "Konfrontationen" – zehn nach dem Muster "Jede/r gegen jede/n" (drei folgen noch am Mo., 9. Oktober, Di., 10. Oktober, und Mi., 11. Oktober) sowie eine Runde der Spitzenkandidatinnen und der Spitzenkandidaten (Do., 12. Oktober), die gern als "Elefantenrunde" bezeichnet wird.

Und dann noch dreimal schlafen – und der Wahltag ist da. (red)