Ulrike Lunacek (Die Grünen) im Chat

Glaubt man den Wahlumfragen dann ist der Einzug der Grünen in den Nationalrat noch nicht fix. Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek bleibt zuversichtlich. Bildung, soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung, Zusammenhalt in der Gesellschaft und in Europa sowie Klimaschutz sind die Themen, mit denen sie die Wähler überzeugen wollen. Am Donnerstag ab 12.00 Uhr beantwortet Urike Lunacek die Fragen der Userinnen und User. (red, 5.10.2017)