Heute: Peter Pilz im Chat

Die Liste Pilz ist eine Initiative, keine Partei, sagte Peter Pilz bei der Bekanntgabe der bundesweiten Kandidatur. Ein Parteiprogramm werde es nicht geben, "bei uns sind die Personen Programm". An der Spitze steht der ehemalige Grünen-Politiker selbst, auf den Plätzen folgen Maria Stern, bisher Sprecherin des Frauenvolksbegehrens, der Anwalt Alfred Noll, Stephanie Cox, die sich in der Flüchtlingshilfe engagiert und in der Start-up-Szene tätig ist, Sebastian Bohrn Mena, engagierter Tierschützer und bisher Mitglied der Wiener SPÖ, und Peter Kolba, ehemaliger Chefjurist des Vereins für Konsumenteninformation.

Von 12 bis 13 Uhr beantwortet Peter Pilz am Dienstag die Fragen der Userinnen und User des STANDARD. (red, 3.10.2017)