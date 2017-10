Neos-Spitzenkandidat Matthias Strolz im Chat

Neos-Chef Matthias Strolz antwortete der APA am Montag auf die Frage, was für ihn das vollkommene irdische Glück darstelle, so: "Frohe und glückliche Kinder zu sehen. Sowie der zu werden, der man ist – zu wissen, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen dem Ruf meines Herzens folge." Die nach dem jahrelang vom FAZ-Magazin verwendeten Fragebogen gestellte Frage nach seiner Lieblingsbeschäftigung beantwortete Strolz mit: "Lösungen für unser Zusammenleben finden, also Politik – und aktuell: ich mag Wahlkampf."

Und von 13 bis 14 Uhr beantwortet Strolz die Fragen der Userinnen und User.