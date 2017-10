Spanische Polizei beschlagnahmt Wahlurnen in Katalonien

Am Sonntag sollen die Einwohner Kataloniens in einem Unabhängigkeitsreferendum abstimmen, ob sich die Region von Spanien loslösen soll oder nicht. Allerdings lehnt die Regierung in Madrid die Abstimmung in der wirtschaftlich starken Region als verfassungswidrig ab und versucht, das Votum zu verhindern.

Schon vor einigen Tagen wurden bei dutzenden Razzien der Guardia Civil 14 separatistische Politiker und Beamte in Gewahrsam genommen. Neben den Wahlzetteln und weiteres Referendum-Material wurden auch 1,5 Millionen Wahlplakate beschlagnahmt. Ab Freitag hat die Polizei zudem die Kontrolle über alle Wahllokale übernommen.

Die katalanische Regionalregierung hält bis zuletzt an der Abstimmung fest. Es seien Benachrichtigungen an Wahlhelfer verschickt worden, damit eine Stimmabgabe möglich sei. Seit Tagen gehen zahlreiche Befürworter des Unabhängigkeitsreferendums auf die Straße um zu demonstrieren. DER STANDARD wird Sie über die Geschehnisse in Katalonien auf dem Laufenden halten. (red, 1.10.2017)