Match ums linke Lager: Kern gegen Lunacek

Nimmt man die Umfragen als Maßstab, dann ist es ein Duell der bislang Enttäuschten: Der SPÖ weisen die Daten einen großen Rückstand auf die ÖVP von Sebastian Kurz aus, den Grünen ein Niveau, das nicht mehr weit über der Vier-Prozent-Marke liegt, die für den Einzug in den Nationalrat Mindestmaß ist.

In der TV-Konfrontation um 20.15 Uhr auf ORF 2 bietet sich den Spitzenkandidaten Christian Kern und Ulrike Lunacek am Dienstag die Chance, eine Trendwende einzuleiten. Unter vielen Gemeinsamkeiten gilt es, Argumente zu finden, um in der Wählerschaft links der Mitte zu punkten. Wer schlägt sich besser? Beim STANDARD-Liveticker können Sie mitdiskutieren. (red, 26.9.2017)