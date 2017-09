Borussia Dortmund verlor sein erstes Heimspiel in der Gruppenphase gegen Titelverteidiger Real Madrid 1:3 (0:1) und wartet damit in der Gruppe H weiter auf seinen ersten Punkt. Die Spanier dagegen haben bereits sechs davon, bei ihrem ersten Sieg im Westfahlenstadion spielten die Gäste all ihre Klasse und Cleverness aus.