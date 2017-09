Die Partie der Gruppe H im Westfalen-Stadion ist zweifelsfrei der Hinschauer des Spieltags. Dortmund, in der Bundesliga völlig losgelöst aufgeigend, empfängt den Titelverteidiger. Sein Auftaktspiel in der CL hat der BVB allerdings verloren – somit muss Schönheit mit Zählbarem in Einklang gebracht werden.