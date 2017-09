Die erste Elefantenrunde zur Nationalratswahl im Liveticker mit Livestream

Wien – Drei Wochen vor der Nationalratswahl lädt Puls4 zur ersten Elefantenrunde. Ab 20.15 Uhr diskutieren bei Corinna Milborn die Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien und Peter Pilz, den der Privatsender ebenfalls eingeladen hat.

In Zweier-Konfrontationen sind Christian Kern (SPÖ), Sebastian Kurz (ÖVP), Heinz-Christian Strache (FPÖ), Ulrike Lunacek (Grüne) und Matthias Strolz (Neos) ja schon in unterschiedlichen Konstellationen aufeinandergetroffen. Die Runde zu sechst wird in dieser Form im Öffentlich-Rechtlichen nicht stattfinden – der ORF hat Peter Pilz zu seiner Elefantenrunde ja nicht eingeladen. DER STANDARD berichtet live von der Diskussion. (red, 24.9.2017)