CSU schreibt große Koalition trotz SPD-Absage noch nicht ab

Das vorläufige Endergebnis der deutsche Bundestagswahl liegt vor. Die CDU/CSU ist trotz massiver Verluste klar als stärkste Kraft aus der deutschen Bundestagswahl hervorgegangen, vor der abgeschlagenen SPD. Drittstärkste Kraft wurde die AfD.

Das vorläufige Endergebnis lautet:

CDU/CSU – 33,00 Prozent

SPD – 20,5 Prozent

AfD – 12,6 Prozent

FDP – 10,7 Prozent

Linke – 9,2 Prozent

Grüne – 8,9 Prozent

Sonstige – 5,0 Prozent

Die Sitzverteilung sieht nach Angaben des Bundeswahlleiters so aus:

CDU/CSU: 246 Mandate

SPD: 153

AfD: 94

FDP: 80

Linke: 69

Grüne: 67

Rechnerisch ist damit außer einer erneuten Großen Koalition nur ein Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP möglich. Die SPD kündigte allerdings bereits an, sie wolle in die Opposition gehen.

Mit 709 Abgeordneten ist der Bundestag in der neuen Wahlperiode so groß wie nie zuvor. Bisher gehörten dem Parlament 630 Abgeordnete an. Den bislang größten Bundestag gab es 1994 mit 672 Abgeordneten. Ohne Überhang und Ausgleichsmandate hätte der Bundestag eigentlich nur 598 Sitze, je zur Hälfte Direkt- und Listenmandate. (APA, 25.9.2017)