Schalke vs. Bayern, 20.30 Uhr

Sowohl die Bayern als auch die Schalker blasen am Dienstagabend im Spitzenspiel der deutschen Liga zum Angriff auf die Spitze. Beide liegen vor dem Schlager punktegleich nur je einen Zähler hinter Dortmund und Hannover 96. Die Münchner müssen auf Arjen Robben und Keeper Manuel Neuer verzichten. Der Niederländer ist erkrankt, der Einsergoalie verletzte sich im Abschlusstraining am Montag am linken Fuß. Weiterhin fehlen beim Rekordmeister auch Juan Bernat und David Alaba.