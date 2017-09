Bundestagswahl live: Wir begleiten Sie durch den Wahltag

Zum vierten Mal bewirbt sich Angela Merkel um das Amt der deutschen Bundeskanzlerin. Glaubt man den Umfragen, wollen sich die Deutschen am Sonntag auch tatsächlich für das Altbewährte entscheiden. SPD-Herausforderer Martin Schulz, nach Bekanntgabe seiner Kandidatur noch als Superstar gefeiert, hinkt in allen Umfragen deutlich hinterher. Noch ist die Wahl aber nicht geschlagen. Spannend ist auch das Duell um Platz drei: FDP, AfD, die Linken und die Grünen kämpfen um den prestigeträchtigen Platz hinter den Großparteien.

Am Sonntag treten fast 5.000 Kandidaten und mehr als 40 Parteien an. Sie stellen sich mehr als 60 Millionen Bürgern zur Wahl. Mit der AfD und der wiedererstarkten FDP dürften künftig sechs statt bisher vier Fraktionen im Reichstagsgebäude in Berlin sitzen. Die Suche nach einer neuen Regierungsmehrheit könnte das erschweren.

Wir begleiten Sie ab dem frühen Nachmittag mit Beiträgen aus der Redaktion in Wien sowie aus Berlin und München durch die Wahl. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr, erste Hochrechnungen gibt es kurz danach.