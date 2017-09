Das Team von Dominik Thalhammer startet mit einem Auswärtsmatch in die WM-Quali und bekommt es in weiterer Folge noch mit Spanien, Israel und Finnland zu tun. Nur die sieben Gruppensieger qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich direkt für die Endrunde im Sommer 2019. Die vier besten Gruppenzweiten ermitteln in zwei Playoff-Runden den letzten europäischen Teilnehmer.