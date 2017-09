Jetzt live: Apple stellt radikal neues iPhone X, iOS 11 und Mehr vor

Um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird Apple im neuen "Steve Jobs Theater" eine Reihe von neuen Produkten präsentieren. Darunter sollen sich das iPhone X, zwei weitere iPhone-Modelle sowie zahlreiche andere Geräte und Software-Neuheiten befinden.

Schon vorab waren viele Eigenschaften des neuen iPhones bekannt geworden, etwa ein Gesichtsscanner, das fast rahmenlose Display sowie Augmented Reality-Features. Auch über Apple TV, das 4K unterstützen soll, und die neue Apple Watch – erstmals mit LTE, also ohne iPhone-Abhängigkeit – gab es bereits detaillierte Vorberichte.

Fraglich ist, ob Cook noch eine Überraschung – also das berühmte "One more thing" – aus dem Ärmel zaubern kann. Spannend wird auch, ob Apple mit dem iPhone X-Preis tatsächlich die "magische Marke" von 1.000 Dollar durchbrechen wird. (red, 12.9.2017)