Live ab 21.05 Uhr: Kanzler Christian Kern bei Tarek Leitner im ORF-Sommergespräch

Wien – Keines der ORF-Sommergespräche wurde dieses Jahr so intensiv schon im Vorfeld diskutiert wie jenes mit Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern. Der Grund: Moderator Tarek Leitner verbrachte vor dessen Zeit als Politiker einen Urlaub auf Ibiza mit – unter anderem – Kerns Familie. Vor allem die ÖVP schlachtete die von ihr wahrgenommene Unvereinbarkeit genüsslich aus. Spannend wird also, wie sowohl Kern als auch Leitner in der Sendung auf die Vorwürfe eingehen – sie zu ignorieren scheint keine Option zu sein.

Aber auch politisch bieten sich interessante Themenfelder für das Gespräch: Die Nationalratswahl am 15. Oktober ist die erste, der sich Christian Kern als SPÖ-Vorsitzender stellen muss. Galt er bei seinem Amtsantritt im Vorjahr noch vielen als Hoffnungsträger der Sozialdemokratie, hat sich dieses Image in den letzten Monaten der rot-schwarzen Koalition deutlich abgenutzt – das spiegelt sich auch in den Umfragen wieder, in denen die SPÖ deutlich hinter der ÖVP auf Platz zwei liegt.

Das ORF-Sommergespräch beginnt um 21.05 Uhr, DER STANDARD berichtet live. (red, 4.9.2017)