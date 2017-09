Auf Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet am Samstag (20.45 Uhr/live ORF eins) in der WM-Qualifikation in Cardiff eine echte Schnittpartie. Ein Unentschieden oder eine Niederlage gegen Wales wären wohl gleichbedeutend mit dem Ende der seriösen Chance auf eine Teilnahme an der Endrunde 2018 in Russland. Ein Sieg hingegen würde die Ausgangsposition der ÖFB-Auswahl schlagartig verbessern.