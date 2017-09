Mitdiskutieren: Matthias Strolz und Irmgard Griss heute Abend im ATV-"Reality Check"

Wie verhalten sich die Spitzenkandidaten der Parteien für die Nationalratswahl im Wahlkampf? Dieser Frage geht Sylvia Saringer in "ATV Meine Wahl – Der Reality Check" nach und konfrontiert die Kandidaten in Einzelgesprächen mit ihren Aussagen auf Wahlveranstaltungen und in Gesprächen mit Bürgern. Diskutieren Sie mit im Forum+!

Termine im Überblick

13. September, 22.20 Uhr: Matthias Strolz und Irmgard Griss (Neos)

20. September, 22.20 Uhr: Ulrike Lunacek (Die Grünen)

20. September, 22.45 Uhr: Peter Pilz (Liste Pilz)

27. September, 22.20 Uhr: Heinz-Christian Strache (FPÖ)

4. Oktober, 22.20 Uhr: Sebastian Kurz (ÖVP)

11. Oktober, 22.20 Uhr: Christian Kern (SPÖ)



Zum Thema