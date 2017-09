Merkel und Schulz im TV-Duell: Wir berichten live

Drei Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl in Deutschland. Auch wenn die Umfragen ebenso konstant wie klar für einen Sieg der Unionsparteien sprechen, hofft Herausforderer Martin Schulz von der SPD, im Endspurt noch zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufzuschließen.

Am Sonntag stellen sich die beiden Spitzenkandidaten ab 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen den Fragen der Moderatorenpaare Maybrit Illner (ZDF) und Peter Kloeppel (RTL) sowie Sandra Maischberger (ARD) und Claus Strunz (Sat1). DER STANDARD berichtet in Form dieses Livetickers von dem Duell. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind – und sind gespannt, was Sie sich von der Debatte erwarten. Posten Sie mit! (red)