Fortsetzung Thiem vs de Minaur ab 17 Uhr

Der erste Auftritt von Dominic Thiem bei den mit 50,4 Mio. Dollar dotierten US Open in New York ist am Dienstag von Regen unterbrochen worden. Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher führte in Flushing Meadows gegen den Australier Alex de Minaur nach 1:29 Stunden mit 6:4,6:1,1:0



Schon davor war das Erstrundenmatch des Weltranglisten-Achten zweimal für rund zehn Minuten unterbrochen worden, wobei die Spieler aber noch auf dem Platz auf eine dann auch erfolgte Wetterbesserung warteten.

Thiem hatte im ersten Satz nach einer 3:1-Führung einen 3:4-Rückstand zur Kenntnis nehmen müssen. Er schaffte dann zum 5:4 ein weiteres Break und servierte den ersten Durchgang nach 43 Minuten aus. Danach übernahm der Lichtenwörther das Kommando und mit Breaks zum 2:1, 4:1 und 6:1 stellte er nach 81 Minuten eine 2:0-Satzführung her. Nach dem dritten Servicegame zu Null in Folge zum 1:0 für Thiem ließ der Referee die Spieler in die Kabinen marschieren.

Das Match wird am Mittwoch um 17 Uhr fortgesetzt. (APA, 30.8. 2017)