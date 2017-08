ÖVP-Chef Kurz im ORF-Sommergespräch

Wien – Sebastian Kurz hat die Volkspartei am 1. Juli offiziell als Obmann übernommen und sie zur "Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei" gemacht. Seither ist die ÖVP in allen Umfragen zur Nationalratswahl am 15. Oktober unbestritten auf Platz eins.

Am Montag stellt sich Kurz den Fragen von ORF-Moderator Tarek Leitner. In einigen Tageszeitung sind vor dem Gespräch bereits Details aus dem Wirtschaftsprogramm der ÖVP durchgesickert. So will die Volkspartei etwa gegen Steuerbetrug vorgehen und das Bargeld erhalten.

DER STANDARD berichtet ab 21 Uhr live. (red, 28.8.2017)