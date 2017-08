ÖVP-Chef Kurz im ORF-Sommergespräche

Wien – Sebastian Kurz hat die Volkspartei am 1. Juli offiziell als Obmann übernommen und sie zur "Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei" gemacht. Seither ist die ÖVP in allen Umfragen zur Nationalratswahl am 15. Oktober unbestritten auf Platz eins.

Am Montag stellt sich Kurz den Fragen von ORF-Moderator Tarek Leitner. Interessant wird dabei vor allem sein, ob der Obmann neue inhaltliche Aussagen abseits der Flüchtlingsthematik macht. Kurz hat bisher immer betont, sein Programm erst im September präsentieren zu wollen.

DER STANDARD berichtet live. (red, 28.8.2017)